भारत के न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे टीम के ऐलान में देरी क्यों? सामने आई वजह
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान अगले सप्ताह होने की संभावना है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, चयनकर्ता इंडिया-A और ऑस्ट्रेलिया-A के बीच जारी अनौपचारिक वनडे सीरीज में कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहते हैं। टेस्ट की तैयारियों के चलते कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के आखिरी 2 वनडे से बाहर रहने की संभावना है। ऐसे में चयनकर्ता उनके विकल्प के तौर पर दूसरी टीम तैयार रखेंगे।
हिस्सा
इंडिया-A की सीरीज पर चयनकर्ताओं की नजर
इंडिया-A सीरीज ने चयनकर्ताओं को वनडे टीम के दावेदार खिलाड़ियों को मजबूत विपक्ष के खिलाफ परखने का मौका दिया है।
इस सीरीज में कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खास नजर है, जिनमें से कुछ को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 वनडे के लिए भारतीय टीम में जगह मिल सकती है।
4 दिवसीय मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद इंडिया-A को 50 ओवर के पहले मैच में 125 रन की करारी हार झेलनी पड़ी।
टी-20
टी-20 टीम का हो गया है ऐलान
भारत ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए अपनी टी-20 टीम का ऐलान कर दिया है। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में लगभग वही टीम बरकरार रखी गई है, जो फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में खेल रही है।
टीम में सबसे बड़ा बदलाव भुवनेश्वर कुमार की वापसी के रूप में हुआ है।
वह नवंबर 2022 के बाद पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम में लौटे हैं। करीब 4 साल बाद उनकी वापसी को भारतीय टीम के लिए अहम माना जा रहा है।
इंडिया-A
न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज बेहद अहम
चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड-A के खिलाफ 3 बहुदिवसीय मुकाबलों के लिए इंडिया-A टीम का भी ऐलान किया है।
इस टीम में बदलाव किए जाएंगे और खिलाड़ियों को बारी-बारी से मौका दिया जाएगा, ताकि वे टेस्ट सीरीज के लिए भी तैयार रहें।
इस टेस्ट सीरीज का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में भारत के पहुंचने की संभावनाओं पर बड़ा असर पड़ सकता है।
ऐसे में चयनकर्ता खिलाड़ियों को टेस्ट के लिए तैयार रखने पर भी खास ध्यान दे रहे हैं।
टीम
इंडिया-A और टी-20 सीरीज की टीम पर एक नजर
टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव।
इंडिया-A की टीम: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (कप्तान, विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, आकीब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़ और मुकेश कुमार।