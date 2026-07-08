भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के खिलाफ निराश किया (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे छोटे टीम स्कोर

लेखन आदर्श कुमार 03:31 am Jul 08, 202603:31 am

क्या है खबर?

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम ने कई विशाल स्कोर खड़े किए हैं, लेकिन कुछ मुकाबलों में बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरती भी नजर आई है। मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने टीम कई बार बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही, जिसका असर नतीजों पर भी पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ 2026 टी-20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। ऐसे में आइए इस प्रारूप में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए सबसे छोटे स्कोर पर नजर डालते हैं।