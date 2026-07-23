नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (तस्वीर: एक्स/@Neeraj_chopra1)

राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत ने जीते हैं 200+ स्वर्ण पदक, जानिए कैसा है प्रदर्शन

लेखन अंकित पसबोला 12:29 pm Jul 23, 202612:29 pm

क्या है खबर?

इस बार ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारत के 120 से अधिक खिलाड़ियों का दल अलग-अलग खेलों में अपनी चुनौती पेश करेगा। पिछले संस्करण की तुलना में इस बार कम खेल शामिल किए गए हैं और ऐसे में स्वाभाविक तौर पर 2022 से कम पदक आने की उम्मीद है। भारत इन खेलों में कुल 500 से अधिक पदक जीते हुए हैं। आइए इन खेलों के इतिहास में भारत के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।