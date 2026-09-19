वनडे क्रिकेट: वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के सबसे बड़े टीम स्कोर, जानिए आंकड़े

भारतीय टीम ने साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 377/5 का स्कोर बनाया था।

उस मुकाबले में रोहित ने 137 गेंदों का सामना करते हुए 162 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 20 चौके और 4 छक्के निकले थे।

अंबाती रायडू के बल्ले से 81 गेंदों में 100 रन निकले थे।

जवाब में वेस्टइंडीज 36.2 ओवर में सिर्फ 153 रन ही बना पाई थी और उसे 224 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।