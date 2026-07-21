भारतीय टीम ने इंग्लैंड में कई बड़े टीम स्कोर बनाए हैं (फाइल तस्वीर)

वनडे क्रिकेट: इंग्लैंड में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए सबसे बड़े टीम स्कोर

लेखन आदर्श कुमार 06:47 pm Jul 21, 202606:47 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड की परिस्थितियों में वनडे क्रिकेट में बड़ा स्कोर बनाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं माना जाता। इसके बावजूद भारतीय टीम ने यहां कई मौकों पर दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए विशाल टीम स्कोर खड़े किए हैं। बल्लेबाजों ने अहम पारियां खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। ऐसे में आइए नजर डालते हैं इंग्लैंड की धरती पर वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए सबसे बड़े टीम स्कोर पर।