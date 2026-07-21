वनडे क्रिकेट: इंग्लैंड में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए सबसे बड़े टीम स्कोर
क्या है खबर?
इंग्लैंड की परिस्थितियों में वनडे क्रिकेट में बड़ा स्कोर बनाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं माना जाता। इसके बावजूद भारतीय टीम ने यहां कई मौकों पर दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए विशाल टीम स्कोर खड़े किए हैं। बल्लेबाजों ने अहम पारियां खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। ऐसे में आइए नजर डालते हैं इंग्लैंड की धरती पर वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए सबसे बड़े टीम स्कोर पर।
#1
373/6 बनाम श्रीलंका, 1999
इंग्लैंड की धरती पर वनडे में भारतीय टीम का सबसे बड़ा स्कोर साल 1999 विश्व कप के दौरान श्रीलंका के खिलाफ आया था।
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 373 रन का विशाल स्कोर बनाया था।
सौरव गांगुली (183) और राहुल द्रविड़ (145) के बीच 318 रन की रिकॉर्ड साझेदारी हुई थी।
जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 216 रन पर सिमट गई और भारत ने यह मुकाबला 157 रन से अपने नाम किया।
#2
360/7 बनाम इंग्लैंड, 2026
इंग्लैंड की धरती पर भारतीय टीम का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 360/7 हो गया है।
यह स्कोर साल 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में हुए मुकाबले में आया। भारतीय पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 147 रन की साझेदारी से की।
इसके बाद रोहित और विराट कोहली ने 113 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।
रोहित ने 138 रन की शानदार पारी खेली थी। हालांकि, भारत को 27 रन से हार मिली।
#3
352/5 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2019
इंग्लैंड में भारतीय टीम का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर साल 2019 विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ आया था।
भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 352 रन बनाए थे।
शिखर धवन ने शानदार शतकीय पारी (117 रन) खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था।
वहीं, रोहित और कोहली ने अर्धशतक लगाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 316 रन पर ऑलआउट हो गई थी। उसे 36 रन से हार मिली थी।
#4
336/5 बनाम पाकिस्तान, 2019
इंग्लैंड में भारत का चौथा सबसे बड़ा स्कोर साल 2019 के विश्व कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ आया था।
मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 336/5 का स्कोर बनाने में सफल रही थी।
रोहित ने 113 गेंदों का सामना कर 140 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान की टीम 40 ओवर में 212/6 का स्कोर बना पाई।
डकवर्थ लुईस नियम (DLS) से भारतीय टीम को 89 रन से जीत मिली थी।