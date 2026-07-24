टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 120+ रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की सबसे तेज जीत

इस सूची में तीसरे नंबर पर 2025 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दर्ज की गई जीत है।

कोलकाता में सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड टीम से मिले 133 रन के लक्ष्य को 12.5 ओवर में ही 43 गेंदें शेष रहते हुए महज 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था।

इसमें भारत के लिए अभिषेक ने 34 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 79 रन की धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली थी।