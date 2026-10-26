भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कई खुलासे किए हैं (फाइल तस्वीर)

न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय गेंदबाजों के कार्यभार का कैसे रखा जा रहा ध्यान? जानिए पूरी रणनीति

लेखन आदर्श कुमार 01:46 pm Oct 26, 202601:46 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने न्यूजीलैंड के मौजूदा दौरे पर खिलाड़ियों के कार्यभार को संभालने के लिए बनाई गई रणनीति का खुलासा किया है। इस योजना के तहत न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए गेंदबाजों का एक अलग समूह बैकअप के तौर पर तैयार रखा जाएगा। यह फैसला न्यूजीलैंड के चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिसमें 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच शामिल हैं।