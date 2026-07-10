टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद बाकी रहते हुए भारतीय टीम की सबसे बड़ी हार, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
टी-20 क्रिकेट में किसी टीम की जीत या हार का अंतर कई बार मुकाबले की तस्वीर बयां कर देता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस प्रारूप में कई यादगार जीत दर्ज की हैं, लेकिन कुछ मुकाबलों में उसे बड़ी हार भी मिली है। गेंद बाकी रहते हार के मामले में भी भारत के नाम कुछ बड़े अंतर दर्ज हैं। ऐसे में आइए उन मुकाबलों पर नजर डालते हैं जब भारतीय टीम को सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते हार मिली।
#1
52 गेंद बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2008
साल 2008 में मेलबर्न के मैदान पर भारतीय टीम को सबसे शर्मनाक हार में से एक झेलनी पड़ी थी। तेज गेंदबाज नाथन ब्रेकन ने 3 विकेट लेकर भारत की कमर तोड़ दी थी। भारतीय टीम महज 32 रन पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी और पूरी पारी 17.5 ओवर में 74 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने एडम गिलक्रिस्ट (25) और माइकल क्लार्क (37*) की मदद से 75/1 का स्कोर बनाकर 52 गेंद शेष रहते जीत हासिल की।
#2
40 गेंद बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025
ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल मेलबर्न में भारतीय टीम को एकतरफा अंदाज में 4 विकेट से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा की 68 रन की पारी के बावजूद टीम सिर्फ 125 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने 40 गेंद शेष रहते जीत हासिल की थी। कप्तान मिचेल मार्श ने सबसे ज्यादा 26 गेंदों में 46 रन बनाए थे। जबकि ट्रेविस हेड 28 रन की पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था।
#3
37 गेंद बनाम इंग्लैंड, 2026
इंग्लैंड के खिलाफ 2026 की टी-20 सीरीज के चौथे मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158/7 का स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक (79*) और फिलिप सॉल्ट (59*) की पारियों के दम पर 13.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। जब इंग्लैंड को मैच में जीत मिली तब 37 गेंद बचे हुए थे। ब्रूक ने 35 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले थे।
#4
33 गेंद बनाम श्रीलंका और न्यूजीलैंड, 2021
साल 2021 में भारतीय टीम को गेंद बाकी रहते 2 बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने 33 गेंद शेष रहते भारत को हराया था। टी-20 विश्व कप 2021 के 28वें मैच में भारत ने 110/7 का स्कोर बनाया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 14.3 ओवर में हासिल कर लिया। वहीं, श्रीलंका दौरे पर तीसरे टी-20 में भारत 81/8 रन ही बना सका था और श्रीलंका ने 14.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया था।