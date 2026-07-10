भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी हार मिली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद बाकी रहते हुए भारतीय टीम की सबसे बड़ी हार, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 02:46 pm Jul 10, 202602:46 pm

क्या है खबर?

टी-20 क्रिकेट में किसी टीम की जीत या हार का अंतर कई बार मुकाबले की तस्वीर बयां कर देता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस प्रारूप में कई यादगार जीत दर्ज की हैं, लेकिन कुछ मुकाबलों में उसे बड़ी हार भी मिली है। गेंद बाकी रहते हार के मामले में भी भारत के नाम कुछ बड़े अंतर दर्ज हैं। ऐसे में आइए उन मुकाबलों पर नजर डालते हैं जब भारतीय टीम को सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते हार मिली।