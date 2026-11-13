वनडे क्रिकेट: इतिहास में रनों के लिहाज से ये हैं भारत को मिली सबसे बड़ी हार

बे ओवल में खेले गए मैच में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद सभी विकेट खोकर 333 रन बनाए।

जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 89 रन पर सिमट गई।

न्यूजीलैंड के लिए विल यंग (125) और टिम साइफर्ट (58) ने अच्छी पारियां खेलीं। जवाब में मैट हेनरी ने घातक गेंदबाजी करते हुए 9.4 ओवर में 2 मेडन के साथ 27 रन देकर 6 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 2.80 की रही।