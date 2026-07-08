टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रनों के लिहाज से ये हैं भारत की सबसे बड़ी हार
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को 125 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार साबित हुई। इससे पहले यह अनचाहा रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ दर्ज था। रनों के अंतर से मिली बड़ी हारें भारतीय टीम की कमजोरियों, गलत रणनीति और विपक्ष की दमदार खेल शैली को साफ दिखाती हैं। ऐसे में आइए उन हारों पर एक नजर डालते हैं।
#1
125 रन बनाम इंग्लैंड, 2026
रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार इंग्लैंड के खिलाफ आई। टॉस जीतक भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। फिलिप सॉल्ट (70) और सैम कर्रन (41) की पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने 201/7 का स्कोर बनाया। भारत के लिए हर्षित राणा और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह फ्लॉप रहा। पूरी टीम 11.4 ओवर में 76 रन पर ऑलआउट हो गई। जोश टंग ने 4 विकेट लिए।
#2
80 रन बनाम न्यूजीलैंड, 2019
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रनों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार साल 2019 में आई थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टीम को 80 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम 19.2 ओवर में 139 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी। टिम सेफर्ट ने 43 गेंदों में 84 रन की पारी खेली थी। टिम साउथी ने 3 विकेट लिए थे।
#3
76 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2026
भारत की टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रनों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी हार टी-20 विश्व कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ मिली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 111 रन पर सिमट गई थी और उसे 76 रन से हार का सामना करना पड़ा। उस मुकाबले में मार्को यानसन ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके थे।
#4
51 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025
रनों के लिहाज से भारत की चौथी सबसे बड़ी हार साल 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आई थी। 11 दिसंबर 2025 को खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 213/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 162 रन पर ऑलआउट हो गई थी। क्विंटन डिकॉक ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 90 रन बनाए थे। ओटनियल बार्टमैन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए थे।