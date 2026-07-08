भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रनों के लिहाज से ये हैं भारत की सबसे बड़ी हार

लेखन आदर्श कुमार 03:06 am Jul 08, 202603:06 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को 125 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार साबित हुई। इससे पहले यह अनचाहा रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ दर्ज था। रनों के अंतर से मिली बड़ी हारें भारतीय टीम की कमजोरियों, गलत रणनीति और विपक्ष की दमदार खेल शैली को साफ दिखाती हैं। ऐसे में आइए उन हारों पर एक नजर डालते हैं।