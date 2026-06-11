वनडे रैंकिंग में भारतीय टीम पहले स्थान पर है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे रैंकिंग में सलाना अपडेट के बाद भारतीय क्रिकेट टीम शीर्ष स्थान पर कायम

लेखन आदर्श कुमार 03:05 pm Jun 11, 202603:05 pm

क्या है खबर?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की पुरुष वनडे टीम रैंकिंग के सलाना अपडेट के बाद भी भारतीय क्रिकेट टीम शीर्ष स्थान पर बरकरार है। हालांकि, भारत और दूसरे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड के बीच अंकों का अंतर कम हो गया है। भारत की रेटिंग 119 से घटकर 118 हो गई है, जबकि न्यूजीलैंड की रेटिंग 2 अंक बढ़कर 113 पहुंच गई है। इसके बावजूद भारतीय टीम वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कायम है। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते