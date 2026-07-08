इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 में भारत को रनों के लिहाज से मिली सबसे बड़ी हार
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम को तीसरे टी-20 में 125 रन से हरा दिया। इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में हैरी ब्रूक की टीम ने 2-0 की बढ़त ले ली है। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था। ये रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है। ये पहला मौका है जब भारतीय टीम 100 से ज्यादा रनों से हारी है। आइए मैच के रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। फिलिप सॉल्ट (70) और सैम कर्रन (41) की शानदार पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने 201/7 का स्कोर बनाया। भारत के लिए हर्षित राणा और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और शीर्षक्रम पूरी तरह फ्लॉप रहा। टीम का कोई भी बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका। पूरी भारतीय टीम 11.4 ओवर में 76 रन पर ऑलआउट हो गई।
अर्धशतक
सॉल्ट ने भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक
सॉल्ट ने 44 गेंदों का सामना किया और 70 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए। उनकी स्ट्राइक रेट 159.09 की रही। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 9वां और भारत के खिलाफ दूसरा ही अर्धशतक रहा। उन्होंने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस खिलाड़ी ने अब तक 63 मैच खेले हैं और इसकी 58 पारियों में 34.36 की औसत और 165.46 की स्ट्राइक रेट से 1,787 रन बनाने में सफल रहे हैं।
रिकॉर्ड
टी-20 में भारत की सबसे बड़ी हार
भारत की इससे पहले रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार 2019 में वेलिंगटन में आई थी, जब न्यूजीलैंड ने उसे 80 रन से हराया था। इसके बाद 2026 में अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रन से शिकस्त दी थी। वहीं, 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को 51 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसी साल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भारत को 50 रन से हराया था।
गेंदबाज
इंग्लैंड के गेंदबाजों का कमाल
जोश टंग ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 7 की रही। वहीं, जोफ्रा आर्चर ने 3 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी 9.70 की रही। विल जैक्स ने 2 ओवर में केवल 5 रन दिए और एक विकेट अपने नाम किया। उनकी इकॉनमी 2.50 की रही। वहीं, आदिल राशिद ने भी अच्छी गेंदबाजी की और 2.4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए।
शर्मनाक
भारत ने अपना दूसरा सबसे छोटा स्कोर भी बनाया
इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 में भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर सिमट गई। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे कम स्कोर है। इससे पहले 2008 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम महज 74 रन पर ऑलआउट हुई थी। वहीं, 2016 में नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने 79 रन बनाए थे। इसके अलावा 2021 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम 8 विकेट पर 81 रन ही बना सकी थी।
कप्तान
पहली बार लगातार 5 मैच में जीत नहीं दर्ज कर पाई भारतीय टीम
इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 में मिली हार के साथ भारतीय टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भारत लगातार 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में जीत दर्ज नहीं कर सका है। इस दौरान टीम को 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा। टी-20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में यह पहला मौका है, जब भारतीय टीम लगातार 5 मैचों तक जीत से महरूम रही।