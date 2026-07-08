इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 में भारत को रनों के लिहाज से मिली सबसे बड़ी हार

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। फिलिप सॉल्ट (70) और सैम कर्रन (41) की शानदार पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने 201/7 का स्कोर बनाया। भारत के लिए हर्षित राणा और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और शीर्षक्रम पूरी तरह फ्लॉप रहा। टीम का कोई भी बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका। पूरी भारतीय टीम 11.4 ओवर में 76 रन पर ऑलआउट हो गई।