इंडिया ओपन टूर्नामेंट को लेकर फिर विवाद, पक्षियों की बीट के बाद स्टेडियम में आया बंदर

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान बुधवार को एक बंदर दर्शक दीर्घा में नजर आया, जिससे आयोजकों की मुश्किलें और बढ़ गईं। आयोजकों ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बंदर के अचानक दिखने से स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का ध्यान भटक गया और सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हो गया, जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

बयान BAI ने जारी किया ये बयान बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) के सचिव संजय मिश्रा ने कहा कि पिछले 20 दिनों से अधिकारी और स्टेडियम स्टाफ लगातार काम कर रहे हैं और इस दौरान यह पहली ऐसी घटना है। उन्होंने इसे एक आकस्मिक चूक बताया और कहा कि संभव है कोई दरवाजा गलती से खुले रह जाने के कारण बंदर स्टेडियम के भीतर दाखिल हो गया। इस मामले ने तब और ज्यादा तूल पकड़ा, जब एक फोटोग्राफर ने बंदर की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कर दीं।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें वीडियो Monkey spotted at the Practice Arena of KD Jadhav Indoor Stadium during Indian Open 2026 🤷‍♂️

pic.twitter.com/K1uPc7sDmT — The Khel India (@TheKhelIndia) January 14, 2026

बंदर पहले भी हो चुकी है परिसर की आलोचना संजय ने आगे कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं कि स्टेडियम के सभी दरवाजे पूरी तरह सुरक्षित तरीके से बंद रहें। स्टेडियम के चारों ओर पर्याप्त हरियाली है, जो प्राकृतिक वातावरण का हिस्सा है और हम संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर सुरक्षित और नियंत्रित खेल माहौल बनाए रखने पर लगातार काम कर रहे हैं।" डेनमार्क की खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ड्ट ने टूर्नामेंट के पहले दिन स्टेडियम परिसर के वातावरण को "अस्वस्थ" बताया था।

डेनमार्क डेनमार्क की खिलाड़ी ने क्या कहा था? डेनमार्क की महिला शटलर ब्लिचफेल्ट ने इंडिया ओपन में गंदगी को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की मेजबानी में पिछले साल के अनुभव से कोई खास सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने फर्श पर गंदगी और वार्म-अप एरिया में पक्षियों की बीट जैसी समस्याओं पर ध्यान दिलाया। इसके साथ-साथ उन्होंने BWF से इस साल के आखिर में भारत में होने वाली विश्व चैंपियनशिप की समीक्षा करने का आग्रह किया था।