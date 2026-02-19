टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने जीते हैं 5 मैच, जानिए प्रदर्शन

हेड-टू-हेड भारत का पलड़ा रहा है भारी दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2006 में खेला गया था। अब तक दोनों टीमों के बीच 35 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 13 मैच में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है और 21 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं। इस बीच एक मैच बेनतीजा भी रहा है। टी-20 प्रारूप में दोनों टीमों की पिछली 7 भिड़ंत में से 6 में भारत को जीत मिली है।

टी-20 विश्व कप टी-20 विश्व कप में भारतीय टीम का रहा है वर्चस्व टी-20 विश्व कप में अब तक दोनों टीमें कुल 7 मैचों में आपस में भिड़ी हैं, जिसमें से 5 में भारतीय टीम जीती है और 2 मुकाबले प्रोटियाज टीम ने अपने नाम किए हैं। आखिरी बार टी-20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, जिसे भारतीय टीम ने 7 रन से जीता था। रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलते हुए भारत ने वो खिताबी जीत हासिल की थी।

दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के इन खिलाड़ियों का अच्छा रहा है प्रदर्शन भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा रन डेविड मिलर ने बनाए हैं। उन्होंने 28 मैचों में 33.11 की औसत और 146.23 की स्ट्राइक रेट से 563 रन बनाए हैं। क्विंटन डिकॉक ने 15 मैचों में 42.25 की औसत और 149.55 की स्ट्राइक रेट से 507 रन बनाए। गेंदबाजी में लुंगी एनगिडी ने 16.50 की औसत से 9 मैचों में 16 विकेट लिए हैं। केशव महाराज ने 29.33 की औसत से 15 विकेट लिए हैं।

