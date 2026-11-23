इस ड्रॉ के साथ ही वेलिंगटन मैदान पर भारत की एक और टेस्ट जीत का इंतजार अब 58 साल लंबा हो गया है।

भारतीय टीम ने इस मैदान पर अपनी इकलौती जीत साल 1968 में मंसूर अली खान पटौदी की कप्तानी में हासिल की थी।

इसके बाद 1976, 1981, 1998, 2002 और 2020 में टीम को यहां हार का सामना करना पड़ा।

इसी तरह साल 2009 और 2014 में यहां खेले गए मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए थे।