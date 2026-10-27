भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया पावरप्ले में विश्व रिकॉर्ड, जानिए कितने रन बनाए

लेखन आदर्श कुमार 04:43 pm Oct 27, 202604:43 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में पावरप्ले के दौरान 118 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। 199 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने शुरुआती 6 ओवर में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। पूर्ण सदस्य देशों की टीमों के बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पावरप्ले का यह सबसे बड़ा स्कोर है। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने महज 44 गेंदों में 133 रन की साझेदारी निभाई।