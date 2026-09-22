भारत ने रोमांचक मैच में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रचा (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारतीय टीम ने रचा इतिहास, 200 मुकाबले जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी

लेखन आदर्श कुमार 04:59 pm Sep 22, 202604:59 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 200 मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बन गई है। इसमें सुपर ओवर से मिली जीत भी शामिल है। भारत ने जापान के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज कर यह उपलब्धि हासिल की। बारिश के कारण मैच 5-5 ओवर का हुआ था। भारत ने 4 विकेट पर 32 रन बनाए। जापान की टीम जीत के करीब पहुंची, लेकिन 30/3 का स्कोर बना सकी और 2 रन से मुकाबला हार गई।