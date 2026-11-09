न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद 2 हिस्सों में बंटेगा भारतीय टीम का कोचिंग स्टाफ

कोटक ने तीसरे वनडे से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टेस्ट टीम के अभ्यास शिविर में उनकी भूमिका बल्लेबाजों को मैच के दौरान आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार करना होगा।

उन्होंने कहा कि टॉस जीतने या हारने, पिच के व्यवहार, मौसम और गेंदबाजों की रणनीति के आधार पर खेल के अलग-अलग चरणों की तैयारी करना जरूरी है।

भारत में अगर टर्न लेने वाली पिचों पर खेलना होता है तो वहां भी कई अलग-अलग चरण होते हैं।