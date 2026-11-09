न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद 2 हिस्सों में बंटेगा भारतीय टीम का कोचिंग स्टाफ
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड के खिलाफ मंगलवार को हैमिल्टन में होने वाले तीसरे वनडे के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का प्रशिक्षक दल अलग-अलग हो जाएगा। यह फैसला आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्य कोच गौतम गंभीर और स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले वनडे सीरीज के आखिरी 2 मुकाबलों के लिए टीम के साथ रह सकते हैं। वहीं, बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक और तेज गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल टेस्ट टीम से जुड़ने के लिए वेलिंगटन जाएंगे।
संदेश
बल्लेबाजी कोच ने कही ये बात
कोटक ने संकेत दिया कि योजना में बदलाव हो सकता है, लेकिन उनकी जानकारी के अनुसार गंभीर वनडे टीम के साथ ही रहेंगे।
कोटक ने कहा कि 2027 वनडे विश्व कप को देखते हुए गंभीर का टीम के साथ रहना जरूरी है।
उनके मुताबिक, स्पिन गेंदबाजी कोच बहुतुले भी वनडे टीम के साथ रुक सकते हैं। वहीं, कोटक, मोर्कल और सहयोगी दल के कुछ अन्य सदस्य टेस्ट टीम से जुड़ने के लिए वेलिंगटन जाएंगे।
अभ्यास
कोटक ने अपनी भूमिका को लेकर कही ये बात
कोटक ने तीसरे वनडे से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टेस्ट टीम के अभ्यास शिविर में उनकी भूमिका बल्लेबाजों को मैच के दौरान आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार करना होगा।
उन्होंने कहा कि टॉस जीतने या हारने, पिच के व्यवहार, मौसम और गेंदबाजों की रणनीति के आधार पर खेल के अलग-अलग चरणों की तैयारी करना जरूरी है।
भारत में अगर टर्न लेने वाली पिचों पर खेलना होता है तो वहां भी कई अलग-अलग चरण होते हैं।
गेंदबाज
भारतीय वनडे टीम के 3 गेंदबाज रूक सकते हैं
कोटक ने यह भी बताया कि भारतीय वनडे टीम के 3 तेज गेंदबाज न्यूजीलैंड में रुक सकते हैं।
गुरनूर बरार, आकिब नबी और अर्शदीप सिंह टेस्ट टीम के साथ नेट गेंदबाज और रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर जुड़ेंगे।
यदि यह योजना लागू होती है तो कोटक और मोर्कल 11 फरवरी को शुभमन गिल और केएल राहुल, तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज और मोहम्मद सिराज तथा कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव के साथ वेलिंगटन रवाना होंगे।
टीम
16 नवंबर को वेलिंगटन जाएंगे गंभीर
गंभीर और बहुतुले के साथ गुरनूर, नबी और अर्शदीप 16 नवंबर को वेलिंगटन रवाना होंगे।
यह आखिरी वनडे मैच के एक दिन बाद होगा। इस कदम का उद्देश्य वनडे प्रारूप से टेस्ट प्रारूप में टीम के बदलाव को सहज बनाना है।
कोटक ने जोर देकर कहा कि इन परिस्थितियों के लिए तैयारी करते समय खिलाड़ियों की व्यक्तिगत खूबियों और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखना बेहद जरूरी माना जा रहा है।