वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर भारतीय कोच का बड़ा बयान आया सामने, जानिए क्या कहा 

बयान

मोर्कल ने क्या कहा?

मोर्कल ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा पहलू हैं। हमें इस बात का भी सम्मान करना होगा कि हमारे पास टी-20 का नंबर-1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा है। वहीं, संजू सैमसन विश्व कप में टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे और उनका IPL सीजन भी शानदार रहा था। कोचिंग स्टाफ के तौर पर खिलाड़ियों पर भरोसा जताना और उनका समर्थन करना हमारा कर्तव्य है। हां, एक युवा खिलाड़ी दरवाजा खटखटा रहा है और यह काफी रोमांचक भी है।"