इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 में भारतीय कप्तानों की सबसे बड़ी पारियां, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। इस दौरान भारतीय कप्तानों ने बल्ले से कई शानदार पारियां खेली हैं। कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते हुए कुछ खिलाड़ियों ने दबाव में बेहतरीन बल्लेबाजी कर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। ऐसे में आइए उन भारतीय कप्तानों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इस प्रारूप में सबसे बड़ी पारियां खेलीं हैं।
#1
विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (80* रन)
विराट कोहली और श्रेयस अय्यर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। बतौर कप्तान दोनों ने इंग्लैंड के खिलाफ 80 रन की पारियां खेली हैं। कोहली 2021 में अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में 52 गेंदों पर 80* रन बनाए थे। उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 153.84 की थी। श्रेयस ने 2026 की सीरीज में 49 गेंदों पर ये रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के थे। उनकी स्ट्राइक रेट 163.27 की रही।
#2
विराट कोहली (77* रन)
साल 2021 की सीरीज में कोहली शानदार फॉर्म में थे। अहमदाबाद में खेले गए तीसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए कप्तान कोहली ने 46 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 77 रन बनाए। उनकी पारी में 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे, जबकि स्ट्राइक रेट 167.39 की रही थी। इस शानदार पारी के बावजूद भारतीय टीम मैच में 156/6 का स्कोर ही बना पाई थी, जिसे इंग्लैंड ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया।
#3
विराट कोहली (73* रन)
तीसरे स्थान पर भी कोहली ही हैं। 2021 की सीरीज में उन्होंने कप्तान के रूप में 5 पारियों में 115.50 की औसत से 231 रन बनाए थे। सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 165 रन का लक्ष्य दिया था। कोहली ने मैच में 49 गेंदों में नाबाद 73 रन की पारी खेली। उन्होंने 5 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए थे, जबकि उनकी स्ट्राइक रेट 148.97 की रही थी। भारत को 7 विकेट से जीत मिली थी।
#4
श्रेयस अय्यर (68 रन)
साल 2026 की टी-20 सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था। श्रेयस ने कप्तान के तौर पर अपना पहला अर्धशतक जड़ा था। उन्होंने 47 गेंदों में 68 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला था। उनकी स्ट्राइक रेट 144.68 की रही थी। उनकी पारी के दम पर भारतीय टीम ने पहली पारी में 189/7 का स्कोर बनाया था। हालांकि, बारिश के कारण इंग्लैंड एक भी गेंद नहीं खेल पाई।