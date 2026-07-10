इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 में भारतीय कप्तानों की सबसे बड़ी पारियां, जानिए आंकड़े

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विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (80* रन)

विराट कोहली और श्रेयस अय्यर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। बतौर कप्तान दोनों ने इंग्लैंड के खिलाफ 80 रन की पारियां खेली हैं। कोहली 2021 में अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में 52 गेंदों पर 80* रन बनाए थे। उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 153.84 की थी। श्रेयस ने 2026 की सीरीज में 49 गेंदों पर ये रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के थे। उनकी स्ट्राइक रेट 163.27 की रही।