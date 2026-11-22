भारत टेस्ट इतिहास में दूसरी सर्वाधिक 700+ स्कोर बनाने वाली टीम बनी, इन टीमों को पछाड़ा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व मैदान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 720/9 के स्कोर पर घोषित करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इस ऐतिहासिक पारी के साथ ही भारत टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक बार 700+ रन का स्कोर बनाने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन गई है। उसने इस मामले में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीमों को पीछे छोड़ दिया है।
कारनामा
भारत ने टेस्ट क्रिकेट में 5वीं बार किया यह कारनामा
टेस्ट क्रिकेट इतिहास में अब तक कुल 27 बार टीमों ने एक पारी में 700+ रन के स्कोर बनाए हैं। इस सूची में एशियाई टीमों का दबदबा रहा है।
इस सूची में श्रीलंका क्रिकेट टीम पहले पायदान पर हैं, जिसने 7 बार यह कमाल किया है।
अब भारतीय टीम ने 5वीं बार यह कारनामा करते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है।
सूची में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज (4-4) तीसरे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम (2) चौथे नंबर पर है।
स्कोर
भारत ने कब-कब बनाए 700+ रन के स्कोर?
क्रिकबज के अनुसार, भारतीय टीम ने साल 2004 में पहली बार 700 रन का आंकड़ा पार किया था। वेलिंग्टन में बनाया गया 720/9 का स्कोर विदेश में भारत का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर है।
1. 759/7 (घोषित) बनाम इंग्लैंड- चेन्नई, दिसंबर 2016
2. 726/9 (घोषित) बनाम श्रीलंका- मुंबई (ब्रेबोर्न), दिसंबर 2009
3. 720/9 (घोषित) बनाम न्यूजीलैंड- वेलिंग्टन, नवंबर 2026
4. 707 (ऑलआउट) बनाम श्रीलंका- कोलंबो (SSC), जुलाई 2010
5. 705/7 (घोषित) बनाम ऑस्ट्रेलिया- सिडनी, जनवरी 2004
बल्लेबाजी
शानदार रही भारत की बल्लेबाजी
वेलिंगटन टेस्ट में भारत से पारी की शुरुआत करने आए यशस्वी जायसवाल (85) और केएल राहुल (136) ने जोरदार शुरुआत दिलाई।
इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने 80 रन की पारी खेली। भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपने शतक से चूक गए और 98 रन बनाकर आउट हुए।
वहीं, ऋषभ पंत ने 128 रन और ध्रुव जुरेल ने 78 रन की पारी खेलकर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाया।
बतौर नाइट-वॉचमैन खेलते हुए अंशुल कंबोज ने 38 रन का योगदान दिया।