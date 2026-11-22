टेस्ट क्रिकेट इतिहास में अब तक कुल 27 बार टीमों ने एक पारी में 700+ रन के स्कोर बनाए हैं। इस सूची में एशियाई टीमों का दबदबा रहा है।

इस सूची में श्रीलंका क्रिकेट टीम पहले पायदान पर हैं, जिसने 7 बार यह कमाल किया है।

अब भारतीय टीम ने 5वीं बार यह कारनामा करते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है।

सूची में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज (4-4) तीसरे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम (2) चौथे नंबर पर है।