भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ उसने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 295/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम ने केवल 2 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम ने जस्टिन ग्रीव्स (101), जॉन कैंपबेल (62), अमीर जांगू (58) की पारियों की मदद से सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था।
भारत से कुलदीप यादव ने 4 विकेट अपने नाम किए थे।
जवाब में भारत ने कप्तान शुभमन गिल (110) और विराट कोहली (139*) की शानदार शतकीय पारियाें के दम पर 41.4 ओवर में ही 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
वेस्टइंडीज का कोई भी गेंदबाज अपनी छाप नहीं छोड़ पाया।
हॉल
कुलदीप ने 10वीं बार लिया 4 विकेट हॉल
कुलदीप ने 10 ओवर गेंदबाजी की और एक मेडन के साथ सिर्फ 40 रन खर्च करते हुए 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 4 की रही।
ये उनके वनडे करियर का 10वां 4 विकेट हॉल रहा।
वेस्टइंडीज के खिलाफ कुलदीप ने दूसरी बार 4 विकेट हॉल लिया है। इस टीम के खिलाफ उन्होंने 20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 19 पारियों में 20.27 की औसत से 37 विकेट लेने में सफल रहे हैं।
शतक
गिल ने वनडे करियर का 10वां शतक लगाया
गिल ने 108 गेंदों का सामना किया और 110 रन बनाए। उनके बल्ले से 13 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 101.85 की रही।
यह उनके वनडे करियर का 10वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला ही शतक रहा है, जिसे उन्होंने 96 गेंदों में पूरा किया।
इस पारी के दौरान गिल ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर वनडे क्रिकेट में अपने 3,000 रन भी पूरे किए। उन्होंने 61 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की।
रिकॉर्ड
कोहली बने सबसे तेज 15,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज
कोहली ने अपने वनडे करियर में 315वें मैच की 303 पारियों में 15,000 रन पूरे किए। उन्होंने लगभग 60 की औसत के साथ ये आंकड़ा छूआ।
कोहली वनडे प्रारूप में फिलहाल दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही उनसे अधिक रन बना चुके हैं।
बता दें कि पूर्व महान बल्लेबाज तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर का अंत 18,426 रन के साथ किया था।
तेंदुलकर और कोहली के बाद इस सूची में कुमार संगाकारा (14,234) हैं।
जानकारी
कोहली ने तेंदुलकर से तेज छूआ ये आंकड़ा
तेंदुलकर ने 377वीं पारी में अपने 15,000 रन पूरे किए थे। ऐसे में कोहली सबसे तेज (303 पारियों में) ये आंकड़ा छूने वाले खिलाड़ी बने।
वेस्टइंडीज
कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 10 शतक पूरे किए
कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 44 वनडे मैचों में 2,350 से रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक शामिल हैं।
कोहली वनडे में 2 अलग-अलग टीमों के खिलाफ 10-10 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं।
श्रीलंका के खिलाफ उनके नाम पहले से ही 10 शतक हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी यह कारनामा कर चुके हैं।
कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 8 वनडे शतक लगाए हैं।
करियर
कोहली ने वनडे करियर में 55वां शतक लगाया
कोहली ने साल 2008 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था।
वह अब तक 315 मैच की 303 पारियों में लगभग 60 की औसत के साथ 15,000 से अधिक रन बना चुके हैं।
इस दौरान उन्होंने 79 अर्धशतक के साथ रिकॉर्ड 55 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 183 रन का है।
वह अपने इस बेमिसाल वनडे करियर में 170 से अधिक छक्के लगा चुके हैं।
जानकारी
कोहली ने तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड की बराबरी की
कोहली ने भारत में खेलते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 42 शतक लगाए हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में घर पर संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने इस मामले में तेंदुलकर (42) के रिकॉर्ड की बराबरी की।
उपलब्धि
भारत में 7,000 वनडे रन वाले पहले बल्लेबाज बने कोहली
कोहली ने घरेलू मैदान पर खेले गए 131 वनडे मैचों में 7,000 रन पूरे किए हैं।
वह घर पर खेलते हुए सर्वाधिक रन वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है।
बता दें कि तेंदुलकर ने घरेलू मैदान पर खेले गए 164 वनडे मैचों में 48.11 की औसत से 6,976 रन बनाए थे।
कोहली और तेंदुलकर के अलावा किसी अन्य बल्लेबाज ने घर पर 6,000 रन का आंकड़ा नहीं छूआ है।
वेस्टइंडीज
ग्रीव्स ने पहले शतक से कर दिया कमाल
ग्रीव्स ने 104 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा किया। वह 108 गेंदों में 101 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हुए।
उनके बल्ले से 12 चौके निकले।
ग्रीव्स ने 32 साल और 213 दिन की उम्र में पहला वनडे शतक लगाया। वह वनडे में पहला शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज के तीसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने।
उनसे आगे सिर्फ क्लेटन लैम्बर्ट (36 साल, 57 दिन) और शमरह ब्रूक्स (33 साल, 246 दिन) हैं।
साझेदारी
ग्रीव्स और कैम्पबेल की जोड़ी ने हासिल की ये उपलब्धि
ग्रीव्स और कैम्पबेल वनडे में भारतीय टीम के खिलाफ उनके घर पर तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली वेस्टइंडीज की सलामी जोड़ी बनी।
क्रिकबज के मुताबिक, इससे पहले गॉर्डन ग्रीनिज और फिल सिमंस ने 1988 में 164 रन (तिरुवनंतपुरम) की साझेदारी की थी।
वहीं, 1983 में ग्रीनिज और डेसमंड हेंस की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 149 रन (इंदौर) जोड़े थे।
ग्रीव्स और कैम्पबेल की बदौलत वेस्टइंडीज ने 10 ओवर की समाप्ति पर 85/0 रन बनाए थे।
ज्यादा
गिल वनडे में साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
गिल साल 2026 में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
उनके नाम 10 मैचों की 9 पारियों में 671 रन हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि उनका बल्लेबाजी औसत 95.85 का रहा है।
भारतीय कप्तान ने इंग्लैंड के जो रूट को पीछे छोड़ा है। रूट ने 2026 में 9 मैचों में 114.60 की औसत से 573 रन बनाए हैं।