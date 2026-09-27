भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

कोहली ने अपने वनडे करियर में 315वें मैच की 303 पारियों में 15,000 रन पूरे किए। उन्होंने लगभग 60 की औसत के साथ ये आंकड़ा छूआ।

कोहली वनडे प्रारूप में फिलहाल दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही उनसे अधिक रन बना चुके हैं।

बता दें कि पूर्व महान बल्लेबाज तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर का अंत 18,426 रन के साथ किया था।

तेंदुलकर और कोहली के बाद इस सूची में कुमार संगाकारा (14,234) हैं।