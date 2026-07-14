भारतीय टीम को पहले वनडे में शानदार जीत मिली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 11:16 pm Jul 14, 202611:16 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 258 रन का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 45.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड दौरे पर भारत की पहली जीत है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।