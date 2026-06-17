भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे वनडे में 170 रन से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ। कप्तान शुभमन गिल (154) और ईशान किशन (125) ने शानदार शतकीय पारी खेली। नंगेयालिया खारोटी ने अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। जवाब में अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह (79) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़े ने 3-3 विकेट लिए। गिल ने अपनी कप्तानी में पहली सीरीज जीती।