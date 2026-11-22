मुकाबले में पाकिस्तान-A ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

ओपनिंग करने उतरे हुसैन और सदाकत ने आक्रामक रुख अपनाते हुए हर्षित को निशाना बनाया। उनके शुरुआती 3 ओवरों में ही 30 से ज्यादा रन कूट दिए।

पारी के 7वें ओवर में पहले हर्षित और हुसैन के बीच कहासुनी शुरू हुई। इसके तुरंत बाद हर्षित की सदाकत के साथ भी तीखी बहस हो गई।

इस पर अंपायरों को तुरंत बीच में आकर दोनों पक्षों को अलग किया।