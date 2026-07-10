इंडिया-A की टीम नेपाल के दौरे पर जा सकती है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

नेपाल के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी इंडिया-A, जानिए कब होंगे मुकाबले

लेखन आदर्श कुमार 08:02 pm Jul 10, 202608:02 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया-A टीम दिसंबर में नेपाल के दौरे पर जाएगी, जहां 3 मैचों की टी-20 सीरीज होगी। सभी मुकाबले नेपाल के कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। मुकाबले 9, 11 और 13 दिसंबर को आयोजित होंगे। इस दौरे को लेकर फैसला स्कॉटलैंड में हुई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की वार्षिक आम बैठक के दौरान हुई है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।