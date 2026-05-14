वैभव सूर्यवंशी को भी मौका मिला है

त्रिकोणीय वनडे सीरीज के लिए इंडिया-A टीम का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका

लेखन आदर्श कुमार 04:45 pm May 14, 202604:45 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने जून 2026 में श्रीलंका में होने वाली वनडे त्रिकोणीय सीरीज के लिए इंडिया-A टीम का चयन कर लिया है। इस सीरीज में मेजबान श्रीलंका-A और अफगानिस्तान-A की टीम भी हिस्सा लेंगी। इस दौरे को युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा अवसर माना जा रहा है। टीम के कप्तान तिलक वर्मा होंगे और उपकप्तान रियान पराग को बनाया गया है। वहीं, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी मौका मिला है।