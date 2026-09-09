ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या इंडिया-A टीम में शामिल
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के लिए इंडिया-A टीम का चयन किया है, जिसमें पुडुचेरी में 2 बहु-दिवसीय मैच और 3 वनडे मुकाबले शामिल हैं। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को वनडे टीम में चुना गया है। हालांकि, उन्हें इससे पहले अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। चयनकर्ताओं ने इस वनडे टीम की कप्तानी रुतुराज गायकवाड़ को दी है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
मैच
पांड्या ने मई के बाद से नहीं खेला कोई भी प्रतिस्पर्धी मैच
पांड्या पिछले कई महीनों से लगातार चोटों और फिटनेस समस्याओं के कारण मैदान से दूर हैं।
उन्होंने अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच 24 मई को IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए खेला था।
इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से ठीक पहले भी वह मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर हो गए थे।
इसी चोट के कारण वह अफगानिस्तान सीरीज, आयरलैंड और इंग्लैंड के अहम दौरे से बाहर रह चुके हैं।
टीमें
ऐसी हैं इंडिया-A की टीम
इंडिया-A की बहु-दिवसीय टीम: अमन मोखड़े, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), साई सुदर्शन (उपकप्तान), यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), नचिकेत भुटे, और वी वैश्य (फिट होने पर)
इंडिया-A की वनडे टीम: प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विप्रज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पांड्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), गुरजापनीत सिंह, यश ठाकुर।
देवदत्त पडिक्कल
देवदत्त पडिक्कल करेंगे इंडिया-A की बहु-दिवसीय टीम की कप्तानी
इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे पडिक्कल इंडिया-A की बहु-दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे।
उन्होंने श्रीलंका दौरे पर कमाल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने नंबर-3 पर खेलते हुए 3 पारियों में 328 रन बनाए, जिसमें 2 शतक भी शामिल थे। वह प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे।
उन्होंने दलीप ट्रॉफी फाइनल में साउथ जोन की ओर से खेलते हुए ईस्ट जोन के खिलाफ 62 रन की पारी खेली थी।
सीरीज
25 सितंबर से शुरू होगी सीरीज
सीरीज का पहला मल्टी-डे मुकाबला 22 सितंबर से 25 सितंबर तक खेला जाएगा।
वहीं, दूसरा मल्टी-डे मुकाबला 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा।
इसके बाद वनडे मुकाबले शुरू होंगे। पहला वनडे मैच 6 अक्टूबर को खेला जाएगा।
वहीं, 9 अक्टूबर को दूसरा और 11 अक्टूबर को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा।
BCCI के तय कार्यक्रम के अनुसार, वनडे और मल्टी-डे सीरीज के सभी मैच पुडुचेरी में खेले जाएंगे।