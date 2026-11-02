भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, बाहर हुए ये स्टार खिलाड़ी

चैपमैन को यूरोपियन टी-20 प्रीमियर लीग में खेलते समय बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी।

न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के बयान के मुताबिक, हाल ही में हुई MRI जांच के बाद उन्हें पूरी तरह फिट होने के लिए 2 सप्ताह और पुनर्वास (चोट से उबरने की प्रक्रिया) की जरूरत है।

वहीं, रचिन एक प्रचार कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। NZC के अनुसार, उन्हें पूरी क्षमता से फील्डिंग करने के लिए अभी और समय चाहिए।