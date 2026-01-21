WPL इतिहास में इन खिलाड़ियों ने बनाए हैं 1,000 से ज्यादा रन, सूची में 2 भारतीय

दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओपनिंग बल्लेबाज शफाली वर्मा ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में अपने 1,000 रन पूरे कर लिए हैं। वह ऐसा करने वाली केवल चौथी बल्लेबाज हैं। 21 साल की शफाली ने यह उपलब्धि 20 जनवरी को वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 29 रन की पारी के दौरान हासिल की। आइए ऐसे में जानते हैं WPL इतिहास में 1,000 से ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं।

#1 शफाली वर्मा शफाली ने WPL में अब तक 32 मैचों में 34.96 की औसत और 155.04 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 1,014 रन बनाए हैं। उनके खाते में 7 अर्धशतक शामिल है। लीग में कम से कम 500 रन बनाने वाली किसी भी अन्य बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 145 भी नहीं है। इस आक्रामक ओपनर ने लीग में 53 छक्के लगाए हैं, जबकि किसी अन्य बल्लेबाज ने 40 छक्के भी नहीं जड़े। शेफाली का WPL में बेस्ट स्कोर 84 है।

#2 हरमनप्रीत कौर इसी सीजन की शुरुआत में हरमनप्रीत कौर 1,000 WPL रन पूरे करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं थीं। MI की कप्तान ने अब तक 33 WPL मैचों में 43.64 की औसत से 1,091 रन बनाए हैं। इसमें 10 अर्धशतक शामिल हैं और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 95 है। उनका स्ट्राइक रेट 143.55 भी शानदार है। खास बात यह है कि कौर ने अब तक MI को दो WPL खिताब दिलाए हैं।

#3 मेग लैनिंग यूपी वॉरियर्स की कप्तान मेग लैनिंग WPL में सबसे ज्यादा रन बनाने की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज खिलाड़ी ने 32 WPL मैचों में 39.48 की औसत से 1,145 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 126.37 की रही है। WPL के पहले तीनों सीजन में दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में पहुंचाने वाली लैनिंग इस टूर्नामेंट में 11 बार 50 रन का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। उनका बेस्ट स्कोर 92 रन है।

