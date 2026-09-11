इन टेस्ट सीरीज में सलामी जोड़ी साझेदारी में कुल 25 रन भी नहीं बना सकी

पहले लीड्स टेस्ट में अजान ओवैस और इमाम उल हक की जोड़ी कोई रन नहीं जोड़ सकी।

दरअसल, पहली पारी में अजान शून्य पर और दूसरी पारी में इमाम शून्य पर आउट हुए।

इसके बाद दूसरे टेस्ट में शान मसूद और अजान की जोड़ी ने दोनों पारियों में क्रमशः 5 और 7 रन जोड़े।

तीसरे टेस्ट में शान और सैम अयूब की जोड़ी ने 8 और 0 रन की साझेदारी की है। अयूब दोनों पारियों में खाता नहीं खोल सके।