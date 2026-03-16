IPL के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने एक से अधिक बार जीती हैं ऑरेंज कैप

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में हर संस्करण में बल्लेबाजी में एक से बढ़कर एक प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। हर संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को 'ऑरेंज कैप' मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने सबसे ज्यादा 3 बार ऑरेंज कैप जीती है। वह लीग इतिहास में निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। IPL के इतिहास में एक से अधिक बार ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 डेविड वार्नर (2015, 2017 और 2019) वार्नर ने 2009 से लेकर 2024 तक IPL में कुल 184 मैच खेले, जिसमें 40.52 की औसत और 139.77 की स्ट्राइक रेट के साथ 6,565 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 126 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 शतक और 62 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने 2015 में 43.23 की औसत से 14 पारियों में 562 रन बनाए थे। इसी तरह 2017 में उन्होंने 58.27 की औसत से 641 रन और 2019 में 692 रन बनाए थे।

#2 विराट कोहली (2016 और 2024) विराट कोहली ने 2016 और 2024 में ऑरेंज कैप जीती थी। कोहली ने IPL 2016 में अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए 973 रन बनाए थे। ये रन उन्होंने 16 मैचों में 81 की जबरदस्त औसत से बनाए थे। 2024 में उन्होंने 15 पारियों में 61.75 की औसत और 154.69 की स्ट्राइक रेट के साथ 741 रन बनाए थे। कोहली ने IPL करियर में 267 मैचों की 259 पारियों में 39.54 की औसत के साथ 8,661 रन बनाए हैं।

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जानकारी कोहली के अलावा किसी बल्लेबाज ने एक संस्करण में 900 रन नहीं बनाए कोहली के अलावा किसी बल्लेबाज ने भी IPL के एक संस्करण में 900 रन के आंकड़े को पार नहीं किया है। कोहली के सबसे करीब शुभमन गिल रहे हैं, जिन्होंने IPL 2023 में 59.33 की औसत के साथ 890 रन अपने नाम किए थे।

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