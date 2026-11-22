वेलिंगटन में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपना तीसरा सबसे बड़ा पारी का स्कोर (720/9) दर्ज किया।

यशस्वी जायसवाल (85) और केएल राहुल (136) ने जोरदार शुरुआत दिलाई।

इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने 80 रन की पारी खेली।

भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपने शतक से चूक गए और 98 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, ऋषभ पंत ने 128 रन और ध्रुव जुरेल ने 78 रन बनाए।

भारत ने कुल 5वीं बार अपनी पारी में 700 रन का आंकड़ा पार किया।