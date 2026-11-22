टेस्ट क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम ने इन पारियों में बनाए 700+ रन
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी पारी 720/9 के स्कोर पर घोषित की और 352 रन की बढ़त बनाई। भारत की ओर से ऋषभ पंत (128) और केएल राहुल (136) ने शतक लगाए। इस स्कोर के साथ ही भारत ने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस बीच टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए सर्वोच्च स्कोर के बारे में जानते हैं।
#1
भारत बनाम इंग्लैंड (759/7 पारी घोषित, चेन्नई, 2016)
करुण नायर ने 2016 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में तिहरा शतक लगाया था।
उन्होंने 381 गेंदों में नाबाद 303 रन बनाए थे। अपनी इस जोरदार पारी में उन्होंने 32 चौके और 4 छक्के लगाए थे। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी को 759/7 के स्कोर पर घोषित किया था।
यह टेस्ट इतिहास में भारत का सर्वोच्च स्कोर है।
आखिरकार भारत ने वो मैच पारी और 75 रन से जीता था।
#2
भारत बनाम श्रीलंका (726/9 पारी घोषित, ब्रेबोर्न, 2009)
भारत ने 2009 में श्रीलंका क्रिकेट टीम को ब्रेबोर्न टेस्ट में पारी और 24 रन से हराया था।
मुकाबले में भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग मैच में तिहरा शतक लगाने से चूक गए थे। उन्होंने 254 गेंदों में 115.35 की स्ट्राइक रेट से 293 रन बनाए थे।
भारत ने अपनी इकलौती पारी 726/9 पर घोषित की थी। मैच में श्रीलंका ने 393 और 309 रन के स्कोर किए थे।
#3
भारत बनाम न्यूजीलैंड (720/9 पारी घोषित, वेलिंगटन, 2026)
वेलिंगटन में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपना तीसरा सबसे बड़ा पारी का स्कोर (720/9) दर्ज किया।
यशस्वी जायसवाल (85) और केएल राहुल (136) ने जोरदार शुरुआत दिलाई।
इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने 80 रन की पारी खेली।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपने शतक से चूक गए और 98 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, ऋषभ पंत ने 128 रन और ध्रुव जुरेल ने 78 रन बनाए।
भारत ने कुल 5वीं बार अपनी पारी में 700 रन का आंकड़ा पार किया।
#4
भारत बनाम श्रीलंका (707 रन, कोलंबो, 2010)
सचिन तेंदुलकर ने जुलाई 2010 में कोलंबो में शानदार 203 रन की पारी खेली थी।
नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए तेंदुलकर ने शानदार प्रदर्शन किया और 347 गेंदों में 23 चौके और एक छक्का लगाया था।
उन्होंने सुरेश रैना (120) के साथ 256 रन की साझेदारी की, जिससे भारत ने श्रीलंका के पहली पारी के 642/4 के जवाब में 707 का स्कोर बनाया था। आखिरकार यह मुकाबला ड्रॉ रहा था
#5
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (705/7 पारी घोषित, सिडनी, 2004)
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2004 में सिडनी में खेला गया टेस्ट ड्रॉ रहा था।
मैच में भारत ने पहली पारी में 705/7 के स्कोर पर घोषित की थी, जिसमें तेंदुलकर ने दोहरा शतक (241*) लगाया था। उन्होंने अपनी पारी में 33 चौके भी लगाए थे।
जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 474 रन बनाने में कामयाब हुई थी। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी 211/2 के स्कोर पर घोषित की और मैच ड्रॉ रहा था।