22 नवंबर से शुरू होगा 5वां सीजन (तस्वीर: एक्स/@ILT20Official)

ILT20: 22 नवंबर से शुरू होगा 5वां सीजन, दुबई में होगा फाइनल मैच

लेखन अंकित पसबोला 05:20 pm Apr 13, 202605:20 pm

क्या है खबर?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की लोकप्रिय इंटरनेशनल टी-20 लीग (ILT20) के 5वें सीजन की शुरुआत 22 नवंबर, 2026 से होगी। इस टी-20 लीग में कुल 34 मैच खेले जाएंगे, जिनमें 30 लीग मैच और प्लेऑफ शामिल हैं। कार्यक्रम के मुताबिक, फाइनल मैच 20 दिसंबर को खेला जाएगा। आगामी सीजन के सभी मैच दुबई, अबूधाबी और शारजाह में खेले जाने तय हैं। पिछले सीजन की तरह इस बार भी 6 टीमें हिस्सा लेंगी।