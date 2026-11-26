वैभव सूर्यवंशी पर आइसलैंड क्रिकेट ने मजाकिया तंज कसा है

वैभव सूर्यवंशी पर आइसलैंड क्रिकेट का मजाकिया तंज, कहा- बल्ले में है एनवीडिया AI चिप

लेखन भारत शर्मा 10:32 am Nov 26, 202610:32 am

क्या है खबर?

ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इंडिया-A के 15 वर्षीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने UAE-A के खिलाफ अपनी ऐतिहासिक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। करो या मरो के इस मुकाबले में वैभव ने महज 53 गेंदों में 204 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर इंडिया-A को टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सूर्यवंशी की इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर आइसलैंड क्रिकेट की मजेदार प्रतिक्रिया वायरल हो रही है।