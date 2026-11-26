वैभव सूर्यवंशी पर आइसलैंड क्रिकेट का मजाकिया तंज, कहा- बल्ले में है एनवीडिया AI चिप
क्या है खबर?
ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इंडिया-A के 15 वर्षीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने UAE-A के खिलाफ अपनी ऐतिहासिक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। करो या मरो के इस मुकाबले में वैभव ने महज 53 गेंदों में 204 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर इंडिया-A को टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सूर्यवंशी की इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर आइसलैंड क्रिकेट की मजेदार प्रतिक्रिया वायरल हो रही है।
प्रतिक्रिया
आइसलैंड क्रिकेट ने कैसे दी प्रतिक्रिया?
सूर्यवंशी की इस अविश्वसनीय पारी के बाद आइसलैंड क्रिकेट ने एक्स पर मजेदार प्रतिक्रिया दी है।
आइसलैंड क्रिकेट ने इस पारी को टेक दिग्गज कंपनी एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग से जोड़ते हुए मजाकिया लहजे में लिखा, 'यह कोई संयोग नहीं है कि मंगलवार को जेन्सेन हुआंग एनवीडिया के CEO के रूप में लौटे और बुधवार को वैभव सूर्यवंशी के बल्ले में लगी एआई (AI) चिप वापस आ गई।'
बयान
सौरव गांगुली ने भी दिया अहम बयान
दूसरी ओर, पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने इस युवा बल्लेबाज की जमकर सराहना की है।
उन्होंने ANI से कहा, "वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है। इतनी कम उम्र में उसने IPL में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने भारत के लिए मौकों में भी अच्छा खेला है। वह भारतीय क्रिकेट का भविष्य है।"
उन्होंने कहा, "उसकी किसी से तुलना न करें, बस उसे खेलने दें। वह अभी सिर्फ 15-16 साल का है। उे अपने अंदाज में खेलने दें।"
रिकॉर्ड
सूर्यवंशी ने तोड़े कई बड़े रिकॉर्ड
सूर्यवंशी की इस तूफानी पारी में कुल 28 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके शामिल रहे, जो किसी भी एक पेशेवर क्रिकेट पारी में सर्वाधिक छक्कों का नया विश्व रिकॉर्ड है।
इस दौरान उन्होंने महज 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जेक फ्रेजर-मैकगर्क के सबसे तेज लिस्ट-A शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
इसके बाद उन्होंने 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर सबसे तेज लिस्ट-A दोहरे शतक का नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।