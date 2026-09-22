ICC महिला टी-20 रैंकिंग: शफाली वर्मा चौथे स्थान पर पहुंची, गेंदबाजी में श्री चरणी शीर्ष पर

शफाली इस समय ICC टी-20 रैंकिंग में सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं। उनके वर्तमान में 756 रेटिंग अंक है।

इस सूची में 2 और भारतीय खिलाड़ी शीर्ष 10 में शामिल हैं। सूची में मंधाना 746 रेटिंग अंकों के साथ 5वें और कप्तान हरमनप्रीत कौर 659 रेटिंग अंकों के साथ 10वें पायदान पर मौजूद हैं।

शफाली की फॉर्म इसी तरह जारी रही तो वह जल्दी ही रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर अपना कब्जा जमा लेंगी।