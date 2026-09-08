भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ICC टी-20 गेंदबाजी रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंच गई हैं (तस्वीर: फाइल)

ICC महिला टी-20 रैंकिंग: दीप्ति शर्मा को हुआ फायदा, छठे स्थान पर पहुंची

लेखन भारत शर्मा 07:02 pm Sep 08, 202607:02 pm

क्या है खबर?

महिला टी-20 एशिया कप 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने ICC महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में बड़ी बढ़त हासिल की है। दाएं हाथ की इस ऑफ-स्पिनर ने ताजा रैंकिंग में 2 स्थानों का सुधार करते हुए छठा स्थान हासिल कर लिया है। वह एशिया कप में अब तक 3 मैचों में 8 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।