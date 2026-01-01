साल 2026 में खेले जाएंगे ये बड़े ICC टूर्नामेंट, जानिए सभी प्रमुख बातें 

साल 2026 क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के कई बड़े और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट खेले जाएंगे। दुनिया की शीर्ष टीमें इन मेगा इवेंट्स में खिताब के लिए जोरदार टक्कर देती नजर आएंगी। टी-20 के रोमांच से लेकर महिला क्रिकेट के बड़े मुकाबलों तक, 2026 का कैलेंडर क्रिकेट के हर प्रारूप में जबरदस्त उत्साह और प्रतिस्पर्धा का वादा करता है, जिस पर दुनियाभर के प्रशंसकों की नजरें टिकी रहेंगी।

टी-20 7 फरवरी से शुरू होगा टी-20 विश्व कप टी-20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है। इसकी शुरुआत 7 फरवरी से होगी और कुल 55 मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। इटली पहली बार ये टूर्नामेंट खेलेगी। सभी टीमों को 5-5 के ग्रुप (ग्रुप-A, B, C, D) में बांटा गया है। भारत के ग्रुप-A में पाकिस्तान के अलावा नामीबिया, अमेरिका (USA)और नीदरलैंड होंगे। भारत-पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा।

फाइनल कब और कहां खेले जाएंगे फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले? टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच कोलंबो में खेला जाएगा। पहले दिन कुल 3 मुकाबले खेले जाएंगे। 20 फरवरी को अंतिम लीग मैच होगा और 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक सुपर-8 के मुकाबले खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को कोलकाता में होगा। इस सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंची तो ये मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई में होगा। फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद/कोलंबो में होगा।

विश्व कप 15 जनवरी से शुरू होगा अंडर-19 विश्व कप पुरुषों का अंडर-19 विश्व कप का अगला संस्करण 15 जनवरी, 2026 से शुरू होगा। ICC के कार्यक्रम के अनुसार, 6 फरवरी को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बता दें कि जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होने वाले इस संस्करण में कुल 16 टीमें भाग लेंगी। अंडर-19 विश्व कप के लिए 16 टीमों को 4-4 टीमों के ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप-A में भारतीय टीम मौजूद है, जिसमें बांग्लादेश, अमेरिका और न्यूजीलैंड अन्य टीमें हैं।

महिला इंग्लैंड में खेला जाएगा महिला टी-20 विश्व कप साल 2026 में महिला टी-20 विश्व कप भी होना है। इसका आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 12 जून को एजबेस्टन मैदान पर इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से होगी। इसमें कुल 2 ग्रुप होंगे, जिनमें प्रत्येक में 6 टीमें शामिल होंगी। ग्रुप-1 में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान और 2 क्वालीफायर टीमें होंगी। ग्रुप-2 में पिछले बार की चैंपियन टीम न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका, इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम और 2 अन्य क्वालीफायर टीमें शामिल हैं।