दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने भी तरक्की की है।

बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कुल 8 विकेट लेने की बदौलत वह 2 स्थान ऊपर चढ़कर टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंच गए हैं।

वहीं, पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास (2 पायदान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर) ने भी सुधार किया है।

इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स (13 स्थान ऊपर चढ़कर 17वें नंबर पर) और सोनल दिनुशा (19वें नंबर पर) को भी फायदा हुआ है।