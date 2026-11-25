ICC टेस्ट रैंकिंग: जसप्रीत बुमराह दूसरे स्थान पर पहुंचे, शीर्ष-10 में वापस लौटे यशस्वी जायसवाल
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को फायदा हुआ है। वह अब टेस्ट गेंदबाजों में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ बल्लेबाजों में यशस्वी जायसवाल की शीर्ष-10 में वापसी हुई है। बता दें कि हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट को ड्रॉ खेला था और इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था।
बुमराह
दूसरे स्थान पर पहुंचे बुमराह
वेलिंगटन टेस्ट में बुमराह ने कुल 5 विकेट लिए थे। उन्होंने न्यूजीलैंड की पहली पारी में 92 रन देते हुए 4 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में वह सिर्फ एक ही विकेट ले सके थे।
गेंदबाजों की रैंकिंग में उनको अब 3 पायदान का फायदा हुआ है।
वह अब 856 रेटिंग अंको के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के ओली रॉबिंसन के भी 856 अंक हैं।
उनसे आगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क (881) हैं।
जायसवाल
शीर्ष-10 में वापस लौटे जायसवाल
जायसवाल वेलिंगटन टेस्ट में अपनी इकलौती पारी में शतक लगाने से चूक गए थे। वह पारी की शुरुआत करते हुए 85 रन बनाकर आउट हुए थे।
उन्होंने अब 5 पायदान की छलांग लगाई है और 713 रेटिंग अंको के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं। उनके 861 रेटिंग अंक हैं। उनके साथी बल्लेबाज जो रूट के 816 रेटिंग अंक हैं।
बल्लेबाज
टेस्ट रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा
शीर्ष-10 बल्लेबाजों में जायसवाल के अलावा ऋषभ पंत और शुभमन गिल हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने वेलिंगटन टेस्ट में कमाल की बल्लेबाजी की थी।
पंत ने इकलौती पारी में शतक (128) लगाया था, जबकि गिल 98 रन बनाकर आउट हुए थे।
विकेटकीपर बल्लेबाज पंत अब एक पायदान के फायदे के साथ छठे स्थान (744) पर पहुंच गए हैं।
भारतीय कप्तान गिल 3 पायदान की उछाल के साथ 7वें स्थान (728) पर पहुंचे हैं।
अन्य खिलाड़ी
इन खिलाड़ियों को भी हुआ फायदा
दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने भी तरक्की की है।
बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कुल 8 विकेट लेने की बदौलत वह 2 स्थान ऊपर चढ़कर टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंच गए हैं।
वहीं, पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास (2 पायदान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर) ने भी सुधार किया है।
इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स (13 स्थान ऊपर चढ़कर 17वें नंबर पर) और सोनल दिनुशा (19वें नंबर पर) को भी फायदा हुआ है।