ICC टी-20 रैंकिंग: सूर्यकुमार यादव की शीर्ष-10 बल्लेबाजों में हुई वापसी, अभिषेक शर्मा को भी फायदा 

बल्लेबाज सूर्यकुमार को 5 पायदान का हुआ फायदा सूर्यकुमार ने दूसरे टी-20 में नाबाद 82 रन और तीसरे टी-20 में नाबाद 57 रन बनाए थे। उन्हें अब 5 पायदान का फायदा हुआ है। भारतीय कप्तान अब 717 रेटिंग अंको के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 में नाबाद 68 रन बनाए थे। वह अब 929 रेटिंग अंको के साथ शीर्ष पर मौजूद हैं। उनके बाद फिल सॉल्ट (849) दूसरे और तिलक वर्मा (781) तीसरे स्थान पर हैं।

बुमराह बुमराह को भी हुआ फायदा बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में 17 रन देते हुए 3 विकेट लिए थे। वह अब 4 पायदान के फायदे के साथ 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके अब 640 रेटिंग अंक हो गए हैं। भारत के वरुण चक्रवर्ती शीर्ष रैंकिंग वाले गेंदबाज बने हुए हैं। उनके 787 रेटिंग अंक हैं। चक्रवर्ती के अलावा कोई अभी अन्य भारतीय गेंदबाज शीर्ष-10 में मौजूद नहीं हैं। अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

ऑलराउंडर शिवम दुबे 11वें स्थान पर पहुंचे ऑलराउंडर की सूची की बात करें तो शिवम दुबे को 6 पायदान का फायदा हुआ है। वह अब 179 रेटिंग अंको के साथ 11वें स्थान (संयुक्त रूप से) पहुंच गए हैं। हार्दिक पांड्या एक पायदान ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अक्षर पटेल को नुकसान हुआ है। वह अब 3 पायदान के घाटे के साथ 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा शीर्ष रैंकिंग वाले ऑलराउंडर हैं।

