ICC टी-20 रैंकिंग: सूर्यकुमार यादव की शीर्ष-10 बल्लेबाजों में हुई वापसी, अभिषेक शर्मा को भी फायदा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की टी-20 अंतरराष्ट्रीय के बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष-10 में वापसी हुई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे और तीसरे टी-20 मैचों में अर्धशतक लगाने वाले सूर्यकुमार अब 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं अभिषेक शर्मा ने शीर्ष पर अपना स्थान और मजबूत किया है। दूसरी तरफ गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह को भी फायदा हुआ है। आइए रैंकिंग के बारे में जानते हैं।
बल्लेबाज
सूर्यकुमार को 5 पायदान का हुआ फायदा
सूर्यकुमार ने दूसरे टी-20 में नाबाद 82 रन और तीसरे टी-20 में नाबाद 57 रन बनाए थे। उन्हें अब 5 पायदान का फायदा हुआ है। भारतीय कप्तान अब 717 रेटिंग अंको के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 में नाबाद 68 रन बनाए थे। वह अब 929 रेटिंग अंको के साथ शीर्ष पर मौजूद हैं। उनके बाद फिल सॉल्ट (849) दूसरे और तिलक वर्मा (781) तीसरे स्थान पर हैं।
बुमराह
बुमराह को भी हुआ फायदा
बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में 17 रन देते हुए 3 विकेट लिए थे। वह अब 4 पायदान के फायदे के साथ 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके अब 640 रेटिंग अंक हो गए हैं। भारत के वरुण चक्रवर्ती शीर्ष रैंकिंग वाले गेंदबाज बने हुए हैं। उनके 787 रेटिंग अंक हैं। चक्रवर्ती के अलावा कोई अभी अन्य भारतीय गेंदबाज शीर्ष-10 में मौजूद नहीं हैं। अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
ऑलराउंडर
शिवम दुबे 11वें स्थान पर पहुंचे
ऑलराउंडर की सूची की बात करें तो शिवम दुबे को 6 पायदान का फायदा हुआ है। वह अब 179 रेटिंग अंको के साथ 11वें स्थान (संयुक्त रूप से) पहुंच गए हैं। हार्दिक पांड्या एक पायदान ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अक्षर पटेल को नुकसान हुआ है। वह अब 3 पायदान के घाटे के साथ 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा शीर्ष रैंकिंग वाले ऑलराउंडर हैं।
बल्लेबाज
इन खिलाड़ियों को भी हुआ फायदा
दुनिया भर में कई टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के बाद दूसरी टीमों के खिलाड़ियों को भी फायदा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एडेन मार्करम (9 पायदान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर), वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज ब्रैंडन किंग (15 पायदान ऊपर चढ़कर 35वें स्थान पर) और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स (18 पायदान ऊपर चढ़कर 44वें स्थान पर) को बल्लेबाजों की रैंकिंग में अच्छा फायदा हुआ है।