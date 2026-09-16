ICC टी-20 रैंकिंग: अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान में पहुंचे, जसप्रीत बुमराह को भी हुआ फायदा 

अफगानिस्तान की सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के बाद बुमराह (7 पायदान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान पर), अर्शदीप सिंह (11 पायदान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर) और अक्षर पटेल (6 पायदान ऊपर चढ़कर 27वें स्थान पर) ने छलांग लगाई है।

सिर्फ पहले टी-20 में खेलने वाले वरुण चक्रवर्ती 2 पायदान ऊपर चढ़कर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

अफगानिस्तान के खिलाफ मौजूदा सीरीज में अर्शदीप ने 5 विकेट चटकाए हैं। बुमराह और अक्षर ने 2-2 विकेट लिए हैं।