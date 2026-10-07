ICC रैंकिंग: टी-20 में श्रेयस अय्यर 7वें स्थान पर पहुंचे, वनडे में केएल राहुल को फायदा

राहुल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मैच नाबाद 129 रन बनाए थे।

यह उनके वनडे करियर का कुल 9वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा शतक साबित हुआ था।

इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 351/7 का स्कोर बनाया और वेस्टइंडीज ने लक्ष्य हासिल किया था।

राहुल अब 653 रेटिंग अंको के साथ वनडे रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनको 7 पायदान का फायदा हुआ है।