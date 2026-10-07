ICC रैंकिंग: टी-20 में श्रेयस अय्यर 7वें स्थान पर पहुंचे, वनडे में केएल राहुल को फायदा
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों को फायदा पहुंचा है। टी-20 रैंकिंग में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर की शीर्ष-10 बल्लेबाजों में वापसी हुई है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी-20 में शतक लगाया था, जिसका उन्हें फायदा हुआ है। वहीं, वनडे रैंकिंग में केएल राहुल ने भी बढ़त हासिल की है। बता दें कि राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक लगाया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
अय्यर
अय्यर ने हासिल किए अपने सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक
अय्यर ने इकाना स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए मिले 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 102 रन बनाए थे।
यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ही शतक था और भारत ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी।
अय्यर अब टी-20 रैंकिंग में 18 पायदान की छलांग के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक (786) हासिल किए हैं।
राहुल
राहुल 10वें स्थान पर पहुंचे
राहुल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मैच नाबाद 129 रन बनाए थे।
यह उनके वनडे करियर का कुल 9वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा शतक साबित हुआ था।
इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 351/7 का स्कोर बनाया और वेस्टइंडीज ने लक्ष्य हासिल किया था।
राहुल अब 653 रेटिंग अंको के साथ वनडे रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनको 7 पायदान का फायदा हुआ है।
टी-20
शीर्ष-10 रैंकिंग में भारत के 4 बल्लेबाज शामिल
अब शीर्ष-10 बल्लेबाजों में 4 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं।
ईशान किशन 902 रेटिंग अंको के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं।
वहीं, अभिषेक शर्मा दूसरे, अय्यर (सातवें) और तिलक वर्मा 10वें स्थान पर मौजूद हैं।
भारत के अलावा किसी अन्य देश के 4 बल्लेबाज शीर्ष-10 में शामिल नहीं हैं।
साहिबजादा फरहान 818 रेटिंग अंको के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। फिलहाल वह सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं।
टी-20
टी-20 गेंदबाजों में अक्षर पटेल ने लगाई बड़ी छलांग
अक्षर पटेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी-20 में 2 विकेट लिए थे। इससे पहले भारतीय ऑलराउंडर ने जापान में हुए एशियाई खेल 2026 में कुल 4 विकेट लिए थे।
अब अक्षर को गेंदबाजों की रैंकिंग में 16 पायदान का फायदा हुआ है और वह 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
अफगानिस्तान के राशिद खान फिर से शीर्ष रैंक वाले गेंदबाज बने हैं। उन्होंने अबरार अहमद को पीछे छोड़ा है।