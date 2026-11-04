ICC रैंकिंग: मिचेल स्टार्क बने टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज

न्यूलैंड्स में खेले गए टेस्ट मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे साइमन हार्मर को भी शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला।

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को सीरीज अपने नाम करने में अहम भूमिका निभाई।

इसके बाद ICC की ताजा टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में हार्मर ने 9 स्थान की छलांग लगाई है। वह अब 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं।

इस तरह उन्होंने अपने साथी कगिसो रबाडा को एक स्थान पीछे छोड़ दिया है।