ICC रैंकिंग: भारतीय क्रिकेट टीम टी-20 प्रारूप में पहले स्थान पर पहुंची 

भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।

उस मैच में जीत के लिए मिले 126 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर हासिल किया था।

दूसरे टी-20 में भारत ने 90 रन से जोरदार जीत दर्ज की। हरारे में खेले गए मुकाबले में भारत ने 219/5 का स्कोर बनाया और जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 129 रन पर सिमट गई थी।