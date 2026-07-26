ICC रैंकिंग: भारतीय क्रिकेट टीम टी-20 प्रारूप में पहले स्थान पर पहुंची
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में जीत दर्ज की है। दूसरे मैच में जीत के बाद भारतीय टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में फायदा हुआ है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम अब टी-20 प्रारूप में फिर से शीर्ष पर पहुंच गई है। भारत ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है।
भारत
भारत ने हासिल किया शीर्ष स्थान
भारत को इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 0-4 से हार मिली थी।
इस सीरीज के बाद इंग्लैंड ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया था।
अब जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में अजेय बढ़त बनाने के साथ ही भारत 268 रेटिंग अंको के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई है।
तीसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया और चौथे पायदान पर न्यूजीलैंड की टीम है।
सीरीज
भारत ने सीरीज में बनाई है अजेय बढ़त
भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।
उस मैच में जीत के लिए मिले 126 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर हासिल किया था।
दूसरे टी-20 में भारत ने 90 रन से जोरदार जीत दर्ज की। हरारे में खेले गए मुकाबले में भारत ने 219/5 का स्कोर बनाया और जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 129 रन पर सिमट गई थी।