ICC ने बीच टेस्ट मैच में लाल की जगह गुलाबी गेंद के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) टेस्ट और वनडे में लाल गेंद, सफेद गेंद और गुलाबी गेंदों के इस्तेमाल के लिए खेल की परिस्थितियों में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। क्रिकबज के अनुसार, अहम प्रस्तावों में टीमों को टेस्ट मैच के बीच में लाल गेंद की जगह गुलाबी गेंद को चुनने की अनुमति देना शामिल है। यह तभी संभव होगा जब दोनों टीमें सहमत हों और इसका उपयोग खराब मौसम के कारण खेल बाधित होने की स्थिति में किया जाए।
प्रस्ताव
ICC की बैठक में प्रस्तावित अन्य बदलाव
अन्य प्रस्तावित बदलावों में वनडे मैचों में ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मुख्य कोच को मैदान में प्रवेश की अनुमति देना शामिल है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक चर्चाओं को बेहतर बनाना है। ICC टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पारी के ब्रेक का समय 20 मिनट से घटाकर 15 मिनट करने की योजना बना रही है। एक अन्य प्रस्ताव यह है कि मैदान पर मौजूद अंपायरों को मैचों के दौरान गेंदबाजों की अवैध क्रियाओं की जांच के लिए हॉकआई डाटा तक पहुंच दी जाए।
चर्चा
प्रस्तावित परिवर्तन पर अभी भी जारी है चर्चा
टेस्ट मैचों में लाल गेंद की जगह गुलाबी गेंद के इस्तेमाल का प्रस्तावित बदलाव अभी भी विचाराधीन है। ICC क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष सौरव गांगुली के साथ गुरुवार को हुई ऑनलाइन बैठक में ICC की मुख्य कार्यकारी समिति (CEC) ने इन प्रस्तावों पर चर्चा की। हालांकि, इस बदलाव के संचालन संबंधी विवरण अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुए हैं, लेकिन इससे टेस्ट क्रिकेट में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है।
विशेषता
लाल और गुलाबी गेंदों के बीच मुख्य अंतर
लाल और गुलाबी टेस्ट गेंदों में मुख्य अंतर उनकी बनावट में है, जो अलग-अलग खेल परिस्थितियों के लिए बनाई जाती हैं और पिच पर उनके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। लाल गेंदों पर मोम की परत होती है। वह शुरुआत में पारंपरिक रूप से स्विंग करती है और बाद में रिवर्स स्विंग होती है। दूसरी ओर गुलाबी गेंदों पर कृत्रिम रोशनी में बेहतर दृश्यता के लिए पिगमेंट और वार्निश की एक अतिरिक्त परत चढ़ाई जाती है।