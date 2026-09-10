ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: अगस्त महीने के लिए नामांकित हुए सोनल दिनुशा समेत ये खिलाड़ी

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: अगस्त महीने के लिए नामांकित हुए सोनल दिनुशा समेत ये खिलाड़ी
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अगस्त महीने ले प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के सोनल दिनुशा को नामांकित किया है। इस युवा बल्लेबाज ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज में प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। उनके अलावा इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन और बांग्लादेश के हसन महमूद भी नामित हुए हैं। दूसरी तरफ महिलाओं के वर्ग में लुसी बार्नेट, नन्नापत कोंचरोएन्काई और सुलेपोर्न लाओमी को नामांकित किया गया है।
दिनुशा
दिनुशा ने भारत के खिलाफ किया था कमाल
दिनुशा ने पहले टेस्ट में 100 और 84 रन के स्कोर किए थे। इसके बाद गॉल टेस्ट की अपनी पहली पारी में 103 रन और दूसरी पारी में नाबाद 133 रन बनाए थे।
उन्होंने भारत के खिलाफ हुई घरेलू सीरीज में कुल 4 पारियों के 140.00 की औसत के साथ 420 रन बनाए थे।
शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने वो सीरीज 1-0 से जीती थी। दिनुशा ने दूसरे गॉल टेस्ट को ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई थी।
रिकॉर्ड्स
दिनुशा ने बनाए थे ये रिकॉर्ड्स
दिनुशा तीसरे ऐसे श्रीलंकाई बल्लेबाज बने थे, जिन्होंने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की अपनी चारों पारियों में 50+ रन बनाए थे।
उनसे पहले पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा (बनाम बांग्लादेश, 2013 और बनाम इंग्लैंड, 2014) और दिमुथ करुणारत्ने (बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2018) ऐसा कर चुके थे।
दिनुशा भारत के खिलाफ टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे श्रीलंकाई बने।
उनसे पहले दलीप मेंडिस (105 और 105, 1982) और अरविंदा डीसिल्वा (146 और 120, 1997) ऐसा कर चुके थे।
रॉबिन्सन
रॉबिन्सन ने पाकिस्तान के खिलाफ की उम्दा गेंदबाजी
रॉबिन्सन ने अगस्त में खेले गए 2 टेस्ट मैचों में 7.18 के बेहतरीन औसत से 16 विकेट लिए।
पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज में पहले टेस्ट में उन्होंने कुल 8 विकेट (5/51 और 3/29) लिए थे।
इसके बाद दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने उम्दा गेंदबाजी करते हुए 8 ही विकेट (4/11 और 4/24) लिए और इंग्लैंड ने इन दोनों मैचों को जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।
महमूद
हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलिया में किया था कमाल
हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट जीतने में अहम भूमिका निभाई थी।
डार्विन में इस तेज गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 6/55 और दूसरी पारी में 3/56 विकेट लिए थे।
हसन एक टेस्ट मैच में कुल 9 विकेट लेने वाले तीसरे बांग्लादेशी तेज गेंदबाज बने थे।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में महमूद ने 19.77 के औसत से कुल 9 विकेट लिए थे।