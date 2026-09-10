ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: अगस्त महीने के लिए नामांकित हुए सोनल दिनुशा समेत ये खिलाड़ी

दिनुशा ने पहले टेस्ट में 100 और 84 रन के स्कोर किए थे। इसके बाद गॉल टेस्ट की अपनी पहली पारी में 103 रन और दूसरी पारी में नाबाद 133 रन बनाए थे।

उन्होंने भारत के खिलाफ हुई घरेलू सीरीज में कुल 4 पारियों के 140.00 की औसत के साथ 420 रन बनाए थे।

शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने वो सीरीज 1-0 से जीती थी। दिनुशा ने दूसरे गॉल टेस्ट को ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई थी।