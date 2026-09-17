ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: श्रीलंका के सोनल दिनुशा ने अगस्त महीने के लिए जीता पुरस्कार
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अगस्त महीने के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के सोनल दिनुशा को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। उन्होंने पिछले महीने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन और बांग्लादेश के हसन महमूद को पीछे छोड़ते हुए ये पुरस्कार हासिल किया। दूसरी तरफ महिलाओं के वर्ग में लुसी बार्नेट ने ये सम्मान हासिल किया। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
सोनल दिनुशा ने खुशी की व्यक्त
अपनी इस नई कामयाबी के बारे में बात करते हुए दिनुशा ने कहा, "यह पुरस्कार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, खासकर मेरे करियर की शुरुआत में ही। मैं इस सम्मान के लिए ICC का सचमुच आभारी हूं। भारत के खिलाफ खेली गई यह सीरीज हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। 3 शतक लगाना एक सपना सच होने जैसा था, और कोलंबो व गाले में अपने घरेलू दर्शकों के सामने इन्हें हासिल करने से यह और भी खास हो गया।"
प्रदर्शन
दिनुशा ने भारत के खिलाफ किया था कमाल
दिनुशा ने पहले टेस्ट में 100 और 84 रन के स्कोर किए थे। इसके बाद गॉल टेस्ट की अपनी पहली पारी में 103 रन और दूसरी पारी में नाबाद 133 रन बनाए थे।
उन्होंने भारत के खिलाफ हुई घरेलू सीरीज में कुल 4 पारियों के 140.00 की औसत के साथ 420 रन बनाए थे।
शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने वो सीरीज 1-0 से जीती थी।
दिनुशा ने दूसरे गॉल टेस्ट को ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई थी।
रिकॉर्ड्स
दिनुशा ने बनाए थे ये रिकॉर्ड्स
दिनुशा तीसरे ऐसे श्रीलंकाई बल्लेबाज बने थे, जिन्होंने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की अपनी चारों पारियों में 50+ रन बनाए थे।
उनसे पहले पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा (बनाम बांग्लादेश, 2013 और बनाम इंग्लैंड, 2014) और दिमुथ करुणारत्ने (बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2018) ऐसा कर चुके थे।
दिनुशा भारत के खिलाफ टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे श्रीलंकाई बने।
उनसे पहले दलीप मेंडिस (105 और 105, 1982) और अरविंदा डीसिल्वा (146 और 120, 1997) ऐसा कर चुके थे।
प्रदर्शन
रॉबिन्सन और हसन महमूद का अगस्त में कैसा रहा प्रदर्शन?
रॉबिन्सन ने अगस्त में खेले गए 2 टेस्ट मैचों में 7.18 के बेहतरीन औसत से 16 विकेट लिए थे।
पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज में पहले टेस्ट में उन्होंने 5/51 और 3/29 के आंकड़े दर्ज किए थे। दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने 8 विकेट (4/11 और 4/24) लिए थे।
हसन ने ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में महमूद ने 19.77 के औसत से कुल 9 विकेट लिए थे।