न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में राणा ने किया था कमाल (तस्वीर: एक्स/@BCBtigers)

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: बांग्लादेश के नाहिद राणा ने अप्रैल महीने के लिए जीता पुरस्कार

लेखन अंकित पसबोला 04:47 pm May 14, 202604:47 pm

क्या है खबर?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अप्रैल 2026 के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नाहिद राणा को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। नाहिद ने ओमान के जतिंदर सिंह और UAE के अजय कुमार को पीछे छोड़ते हुए ये सम्मान हासिल किया। दूसरी तरफ महिला वर्ग में दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट ने ये पुरस्कार जीता है। उन्होंने तीसरी बार ये मासिक पुरस्कार अपने नाम किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।