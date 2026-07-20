ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, जून 2026: नाथन स्मिथ ने शुभमन गिल को पछाड़कर जीता पुरस्कार

गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ जून में एकमात्र टेस्ट के दौरान 126 रन की पारी खेली थी। यह उनके टेस्ट करियर का 11वां शतक था।

वहीं, वनडे सीरीज में उन्होंने 2 पारियों में 238 रन बना दिए थे। लखनऊ वनडे में उन्होंने 154 रन की पारी खेली थी।

मोसद्देक ने जून महीने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' सीरीज रहे थे। उन्होंने सीरीज में सबसे ज्यादा 157 रन बनाए थे।