कोहली को हुआ फायदा (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

ICC वनडे रैंकिंग: विराट कोहली दूसरे स्थान पर पहुंचे, कुलदीप यादव को भी हुआ फयदा

लेखन अंकित पसबोला 02:14 pm Sep 30, 202602:14 pm

क्या है खबर?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने नई रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज विराट कोहली को फायदा हुआ है। वनडे प्रारूप में बल्लेबाजों की रैंकिंग में कोहली दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में कुलदीप यादव 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में कमाल का प्रदर्शन किया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।